Россия пойдет на поводу у Европы в вопросе офшоров

Российские холдинги могут допустить до регистрации в специальных административных районах (САР), которые в связи с предоставлением ряда льгот называют российскими офшорами. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

Пока такое право имеют только зарегистрированные за рубежом компании. Предполагалось, что через САР их удастся вернуть в страну. Однако в Европе такой режим рассматривают как дискриминационный по отношению к российским предприятиями, и чтобы не получить статус вредоносной юрисдикции (harmful tax regime), в правительстве решили пойти на поводу у ЕС.

Еще в июне этого года Совет Евросоюза включил в свой доклад соответствующий тезис Европейской группы по применению Кодекса налогообложения предпринимательской деятельности. В нем к российским САР было предъявлен ряд претензий, и недопуск до регистрации российских компаний стала одной из основных причин для давления.

Собеседник издания утверждает, что разработкой изменений занимается Федеральная налоговая служба (ФНС), но в правительство их внесут не раньше, чем будет принят другой пакет поправок, касающийся САР. В нем власти попытаются дать стимулы компаниям формировать реальное присутствие в офшорах — это вложение не менее 300 миллионов рублей в инфраструктуру и офис площадью не менее 100 квадратных метров с не менее чем 15 сотрудниками.

В этом случае им предоставят дополнительные льготы — налог на вывод капитала сократится с 15 процентов до 10, на прибыль до 5 процентов, а на прибыль в виде дивидендов — до нуля. Но претендовать на специальные условия смогут только организации со статусом международной холдинговой компании.

В настоящее время в России действуют два САР — на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде. Предоставленными условиями успели воспользоваться 52 компании, из них 47 выбрали Калининград.

Как объяснил один из источников издания, идея САР возникла исключительно в контексте возвращения иностранных компаний с российскими корнями, но проигнорировать замечания Совета ЕС невозможно. Ведь в случае попадания в черный список изменятся фискальные условия, которые применяются в стране со стороны Евросоюза, а это чревато серьезными потерями.

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ Минфина Николай Милоголов, в случае принятия адекватных поправок САР будет дублировать режимы, распространенные в странах ЕС. Однако если требования будут применяться формально, то от попадания в черный список Россию изменения в законодательстве не спасут.

О подобной возможности рассказал другой собеседник «Ведомостей». Одним из вариантов допуска к САР российских компаний может стать требование переноса на острова реальных управленческих процедур. Однако в этом случае, добавил он, российские компании, скорее всего, откажутся от идеи, так как она повредит репутации группы и усложнит управление.

Ранее сообщалось, что возможность перерегистрации ради снижения налогов рассматривают «Газпром», «Газпром нефть», «Алроса», «Северсталь», Сбер и ВТБ.