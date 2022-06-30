Акции «Газпрома» упали на треть после решения не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» упали на 30% после решения не выплачивать дивиденды

Акции «Газпрома» перешли к резкому снижению во время торгов на Московской бирже утром 30 июня. В нижней точке падение достигало 30,2 процента (до 207,7 рубля), свидетельствуют данные площадки.

Бумаги начали дешеветь после сообщений о том, что акционеры компании решили не выплачивать дивиденды за 2021 год. По состоянию на 11:11 по московскому времени стоимость акций «Газпрома» незначительно скорректировалась — падение по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов составляет 24 процента (до 226 рублей).

«Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере», — цитирует пресс-служба заместителя председателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова в официальном Telegram-канале компании.

Акционеры холдинга не сочли целесообразной выплату дивидендов вопреки рекомендации совета директоров. В конце мая «Коммерсантъ» сообщил, что совет считает необходимым выплатить рекордные для российского фондового рынка дивиденды — 52,53 рубля на акцию. Если бы акционеры согласились на это, общий размер выплат составил бы 1,24 триллиона рублей — 50 процентов от скорректированной чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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