Названа самая прибыльная компания России

Forbes назвал «Газпром» самой прибыльной компанией России в 2021 году

«Газпром» занял первое место в рейтинге Forbes самых прибыльных компаний России в 2021 году. Он основывался на оценке чистой прибыли, полученной компаниями в 2020 и 2021 годах.

«Газпром» заработал 2,16 триллиона рублей чистой прибыли по итогам прошлого года. На втором месте назван Сбербанк с чистой прибылью в 1,25 триллиона рублей. Далее идет «Роснефть» с показателем в один триллион рублей. Также в пятерку попали «Лукойл» (775,5 миллиарда рублей) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (513,2 миллиарда рублей). Суммарная прибыль 50 крупнейших компаний взлетела за год в три раза, до 12,56 триллиона рублей.

Собрание акционеров «Газпрома» в сентябре утвердило выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие из расчета 51,03 рубля на акцию. Всего на выплату направят половину чистой прибыли в размере 1,208 триллиона рублей, что станет рекордом для российского рынка.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет ежемесячно с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года изымать у «Газпрома» дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).