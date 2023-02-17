Путин заявил о необходимости перестроить маршруты экспорта российского газа

Путин подчеркнул необходимость перестроить логистические маршруты экспорта «Газпрома»

«Газпрому» сейчас необходимо решать масштабные задачи по перестройке логистических маршрутов в экспорте газа, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия компании. Стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.

Президент выразил мнение, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом. Он сослался на экспертные оценки, согласно которым мировое потребление газа увеличится как минимум 20 процентов в ближайшие 20 лет. По его словам, половина прироста придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай.

Путин рассказал, что накануне около двух часов обсуждал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером планы по перестройке экспорта «с возможными партнерами».

В конце 2022 года Миллер, что по его итогам компания поставила в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива — почти в два раза меньше, чем в 2021 году. Это самый низкий уровень экспорта с 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров). Добыча топлива «Газпромом» снизилась до 412,6 миллиарда кубометров. Это на 20 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и является самым низким показателем как минимум с 2008 года.

