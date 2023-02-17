Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:51, 17 февраля 2023Экономика

Путин заявил о необходимости перестроить маршруты экспорта российского газа

Путин подчеркнул необходимость перестроить логистические маршруты экспорта «Газпрома»

Фото: Shutterstock

«Газпрому» сейчас необходимо решать масштабные задачи по перестройке логистических маршрутов в экспорте газа, заявил президент России Владимир Путин на мероприятии по случаю 30-летия компании. Стенограмма встречи доступна на сайте Кремля.

Президент выразил мнение, что газ был и еще очень долго будет ценнейшим ресурсом и реальным активом. Он сослался на экспертные оценки, согласно которым мировое потребление газа увеличится как минимум 20 процентов в ближайшие 20 лет. По его словам, половина прироста придется на Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай.

Путин рассказал, что накануне около двух часов обсуждал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером планы по перестройке экспорта «с возможными партнерами».

В конце 2022 года Миллер, что по его итогам компания поставила в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива — почти в два раза меньше, чем в 2021 году. Это самый низкий уровень экспорта с 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров). Добыча топлива «Газпромом» снизилась до 412,6 миллиарда кубометров. Это на 20 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и является самым низким показателем как минимум с 2008 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В России сменились командующие четырьмя военными округами
Российские ПВО сбили в Херсонской области украинский вертолет Ми-8
Приграничный российский регион второй раз за день атаковали со стороны Украины
В Киргизии задержали мужчину с 50 пакетиками кокаина в желудке
Захарова заявила о готовности России ответить ЕС на конфискацию активов
Россияне стали больше интересоваться переездом в Испанию
Российские войска поразили два склада боеприпасов ВСУ на херсонском направлении
Российские войска уничтожили около 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
НАТО пообещала Молдавии помощь в защите от гибридных атак
Эстония призвала ЕС вложиться в боеприпасы для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.