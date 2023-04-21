«Газпром» опроверг заявления казахстанских властей о цене на газ

«Газпром» опроверг заявления министра энергетики Казахстана Саткалиева о дешевом газе

Информация о максимально низкой цене на российский газ для казахстанских потребителей не соответствует действительности. Таким образом Telegram-канал «Газпрома» прокомментировал сообщения СМИ, которые ссылаются на заявления министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева и пресс-службу ведомства.

В среду, 19 апреля, Саткалиев заявил, что казахстанская компания QazaqGaz и «Газпром» согласовали схему возможной газификации северных и восточных регионов республики, а также договорились о ценах. По словам чиновника, Казахстан будет получать газ даже дешевле, чем Белоруссия.

Позднее пресс-служба ведомства уточнила, что поставки российского газа в Казахстан пройдут на взаимовыгодных условиях, а цена находится на том же уровне, что и для других стран Евразийского союза. Однако за счет более дешевой логистики регионы республики смогут платить несколько меньше.

Какая именно часть этой информации не соответствует действительности, в российской компании не уточнили. Речь может идти как о стоимости топлива, так и о самом наличии договоренностей.

Ранее «Газпром» опроверг информацию об участии в госсовете по энергетике 30 марта зампреда правления компании Виталия Маркелова. Это сообщение касалось статьи в «Коммерсанте», где было сказано о заявленном намерении поставщика поднять цены на газ для промышленных предприятий в отдельных регионах.

Позднее издание откорректировало текст, убрав фамилию Маркелова из онлайн-версии материала. Другие представленные в нем утверждения «Газпром» не опровергал.