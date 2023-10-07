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15:08, 7 октября 2023Экономика

Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан

Путин запустил поставки газа РФ в Узбекистан и Казахстан с Токаевым и Мирзиеевым

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан совместно с главами этих государств Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым. Это следует из трансляции в Telegram-канале Кремля.

«Большое всем спасибо за вашу работу. Уверен, что она будет продолжена», — сказал Путин на церемонии начала поставок. По словам российского лидера, он договорился с Мирзиеевым и Токаевым обсудить перспективы, которые являются значимыми в энергетике, не только в рамках поставок газа.

5 октября Путин заявил, что Россия в этом месяце начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан. Сначала российская сторона будет поставлять по три миллиарда кубометров топлива, а позже эти объемы могут быть увеличены, уточнял президент.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан начнется ближе к концу октября.

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    Кристина Есикова
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