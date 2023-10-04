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11:06, 4 октября 2023Экономика

Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

Казахстан сообщил о начале поставок российского газа в Узбекистан в октябре

Фото: Саша Легкий / Globallookpress.com

Транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан начнется ближе к концу октября. Такую дату на брифинге назвал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

По его словам, ремонтные работы, связанные с выделением отдельной нитки для учета газа, в настоящее время завершаются. После этого можно будет начинать поставки. Одновременно с узбекистанской стороной согласовываются объемы газа.

«Как только мы получим заявку, мы сообщим конкретный объем транзита», — заключил он. Ранее Саткалиев говорил, что идет обсуждение транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубометров. В Астане отмечали, что поставки принесут республике дополнительный доход, поэтому предложение Москвы было принято.

О намерении России создать газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном стало известно в ноябре прошлого года. В республиках подчеркивали, что речь идет только об экономических отношениях и не распространяется на политическую сферу.

Узбекистан сам является крупным экспортером газа, поставляя его в Китай. Закупка топлива в России позволит ему нарастить продажи, однако для этого среднеазиатская республика должна получить топливо по выгодной цене.

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Для России поиск новых рынков сбыта газа стал актуальным после потери большей части премиального европейского рынка. Найти новых клиентов сложно из-за отсутствия инфраструктуры. Так, поставки по трубопроводам в Китай возможны только по «Силе Сибири», которую планируется вывести на полную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2027 году. Обсуждение других проектов не привело к подписанию контрактов.

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    Платон Щукин
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