Назван срок начала поставок российского газа в новую страну

Казахстан сообщил о начале поставок российского газа в Узбекистан в октябре

Транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан начнется ближе к концу октября. Такую дату на брифинге назвал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

По его словам, ремонтные работы, связанные с выделением отдельной нитки для учета газа, в настоящее время завершаются. После этого можно будет начинать поставки. Одновременно с узбекистанской стороной согласовываются объемы газа.

«Как только мы получим заявку, мы сообщим конкретный объем транзита», — заключил он. Ранее Саткалиев говорил, что идет обсуждение транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубометров. В Астане отмечали, что поставки принесут республике дополнительный доход, поэтому предложение Москвы было принято.

О намерении России создать газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном стало известно в ноябре прошлого года. В республиках подчеркивали, что речь идет только об экономических отношениях и не распространяется на политическую сферу.

Узбекистан сам является крупным экспортером газа, поставляя его в Китай. Закупка топлива в России позволит ему нарастить продажи, однако для этого среднеазиатская республика должна получить топливо по выгодной цене.

Для России поиск новых рынков сбыта газа стал актуальным после потери большей части премиального европейского рынка. Найти новых клиентов сложно из-за отсутствия инфраструктуры. Так, поставки по трубопроводам в Китай возможны только по «Силе Сибири», которую планируется вывести на полную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2027 году. Обсуждение других проектов не привело к подписанию контрактов.