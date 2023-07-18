Китай импортировал рекордные объемы газа

Поставки трубопроводного газа в Китай в мае обновили рекорд и достигли 5,761 млрд куб. м

В мае 2023 года Китай обновил исторический максимум по импорту трубопроводного газа. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР пишет «Интерфакс».

Объем поставок в страну за месяц достиг 5,761 миллиарда кубических метров природного газа. Предыдущий рекорд был отмечен в августе 2022 года, тогда импорт составил 5,53 миллиарда кубических метров. В годовом выражении рост поставок газа в мае 2023 года составил 14 процентов.

Китай получает трубопроводный газ из пяти стран — России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Текущий рост поставок в КНР объясняется не политикой Пекина, а возможностями его экспортеров из Центральной Азии, которые увеличились после завершения отопительного сезона.

Также с начала года планово увеличились российские поставки по газопроводу «Сила Сибири». В мае в топливном балансе Китая доля трубопроводного импорта из России составила 43 процента.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2023 года Россия увеличила экспорт СПГ в Китай на 66 процентов в годовом выражении. Объем поставок составил 3,03 миллиона тонн. В общей сложности с января по май в страну было экспортировано топлива на 2,18 миллиарда долларов, что на 25,1 процента больше, чем годом ранее.