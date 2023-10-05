Путин анонсировал поставки российского газа в Казахстан и Узбекистан

Президент Путин объявил о поставках российского газа в Казахстан и Узбекистан

Россия в этом месяце начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте мероприятия.

По его словам, сначала Россия будет поставлять по три миллиарда кубометров газа, а позже эти объемы могут быть увеличены.

В ходе заседания Путин также объяснил, почему Россия платит Украине за транзит газа в западные страны. По его словам, это происходит, «потому что это транзитная страна, нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами».

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что транзит российского газа в Узбекистан через Казахстан начнется ближе к концу октября. Он также говорил, что ведется обсуждение транзита российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 миллиарда до 10 миллиардов кубометров.