«Газпром» сообщил о завершении проектирования нового трубопровода в Китай

«Газпром» сообщил о завершающей стадии проектно-изыскательских работ по трубопроводу в КНР

Проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода «Союз Восток», монгольской части газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, находятся в завершающей стадии и выполняются в соответствии с планами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Газпрома».

Ход работ рассмотрели на заседании совместной рабочей группы правительства Монголии и «Газпрома» в Улан-Баторе. Стороны обсуждали исполнение меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2019 году.

Россия рассчитывает на завершение проекта «Сила Сибири-2» к 2030 году. В частности, президент Владимир Путин заявлял, что к этому времени КНР будет покупать в России 98 миллиардов кубометров газа в год по трубопроводам.

В настоящее время поставки ведутся только по газопроводу «Сила Сибири», который должен выйти на предельную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2027 году. Еще один договор подписан на поставки 10 миллиардов кубометров газа с Сахалина, однако конкретики по нему нет.

Что касается «Силы Сибири-2» предполагаемой мощностью 50 миллиардов кубометров в год, то переговоры по нему ведутся несколько лет, но соглашения не подписаны. В своей речи по итогам визита в Москву в марте этого года лидер КНР Си Цзиньпин не упомянул проект. Такая ситуация позволила экспертам предположить, что Пекин не слишком заинтересован в новом газопроводе или старается выбить наиболее выгодные условия, а основной импульс исходит от России, которая утратила позиции на европейском рынке.