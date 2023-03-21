Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:50, 21 марта 2023Экономика

Путин рассказал о планах России на поставки газа в Китай

Путин: Россия будет поставлять в Китай как минимум 98 млрд кубометров газа к 2030 году

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

К 2030 году объем поставок российского газа в Китай будет составлять не менее 98 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Кроме того, к названным объемам прибавится 100 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ).

Глава государства также рассказал, что Россия и Китай согласовали почти все детали газового проекта «Сила Сибири-2» через Монголию. По газопроводу в КНР будет прокачиваться 50 миллиардов кубометров газа из России.

По итогам января текущего года Россия стала главным экспортером газа в Китай. В общей сложности за месяц Москва поставила в республику 2,7 миллиарда кубометров газа. На втором месте оказались Туркменистан и Катар (2,2 миллиарда кубометров), а на третьем — Австралия (1,9 миллиарда).

Ранее эксперты предупреждали, что работа российских газовых проектов, в том числе газопровода «Сила Сибири», может серьезно осложниться. Такие риски связаны с новыми санкциями США в отношении поставок газовых турбин в Россию. Местные производители активно ищут замену иностранным комплектующим, но работать с альтернативными поставщиками пока трудно, отмечают участники рынка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина в расширенном составе
Рогов назвал причину потерь в украинской армии
Лавров прокомментировал поставку Британией снарядов с обедненным ураном Украине
Стало известно об ограничениях iPhone с USB-C
Притворившаяся подростком и поступившая в школу женщина объяснила свой поступок
Россияне стали лидерами по поездкам еще в одну популярную курортную страну Азии
В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам
Помощник Путина ответил на вопрос о встрече президента с Байденом
11-летняя российская школьница отбила подругу от педофила
Россия продлила решение о сокращении добычи нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.