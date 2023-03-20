Россия стала главным поставщиком газа в Китай в январе

Таможня КНР: в январе 2023 года Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

По итогам января текущего года Россия стала главным экспортером газа в Китай — это касается как поставок по трубопроводу, так и поставок в сжиженном виде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на таможенное управление КНР.

В общей сложности за месяц Москва поставила в республику 2,7 миллиарда кубометров газа. На втором месте оказались Туркменистан и Катар (2,2 миллиарда кубометров), а на третьем — Австралия (1,9 миллиарда). В общей сложности Китай увеличил закупки природного газа на один процент по сравнению с январем 2022 года, до 11,3 миллиарда кубометров, а сжиженного природного газа (СПГ) — на семь процентов, до 5,2 миллиона тонн.

Российский «Газпром» за месяц нарастил экспорт сырья почти до двух миллиардов кубометров по магистральному газопроводу «Сила Сибири». Поставки СПГ добавили еще 770 миллионов кубометров (около 8-9 партий).

Ранее эксперты предупреждали, что работа российских газовых проектов, в том числе газопровода «Сила Сибири», может серьезно осложниться. Такие риски связаны с новыми санкциями США в отношении поставок газовых турбин в Россию. Местные производители активно ищут замену иностранным комплектующим, но работать с альтернативными поставщиками пока трудно, отмечают участники рынка.