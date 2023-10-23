Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

Миллер: поставки газа по дальневосточному маршруту начнутся до 2027 года

Россия начнет поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. Суммарная мощность нового трубопровода в КНР оценивается в десять миллиардов кубометров, заявил глава энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер. Его слова приводит «Прайм».

Таким образом, в долгосрочной перспективе после завершения строительства нового маршрута Россия сможет поставлять в Китай на ежегодной основе около 48 миллиардов кубов природного газа. Для сравнения, проектная мощность трубопровода «Сила Сибири» к 2025 году должна составить около 38 миллиардов кубов.

«Мы подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока (...) Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту», — заключил Миллер.

При этом он добавил, что в дальнейшем Китай намерен увеличить объемы поставок российского газа по «Силе Сибири» после достижения проектной мощности трубопровода. Миллер не стал исключать возможности подобной договоренности между сторонами в обозримой перспективе.

Руководство «Газпрома» подписало контракт с китайской CNPC о дополнительных поставках российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» 19 октября. Согласно основным положениям соглашения, энергохолдинг обязался отправить КНР еще 600 миллионов кубов топлива до конца 2023 года. Как уточнял Миллер, это было обусловлено тем, что суточные заявки Китая оказались выше предусмотренных в действующем контракте объемов.