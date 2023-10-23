Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:30, 23 октября 2023Экономика

Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

Миллер: поставки газа по дальневосточному маршруту начнутся до 2027 года

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия начнет поставки газа в Китай по дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. Суммарная мощность нового трубопровода в КНР оценивается в десять миллиардов кубометров, заявил глава энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер. Его слова приводит «Прайм».

Таким образом, в долгосрочной перспективе после завершения строительства нового маршрута Россия сможет поставлять в Китай на ежегодной основе около 48 миллиардов кубов природного газа. Для сравнения, проектная мощность трубопровода «Сила Сибири» к 2025 году должна составить около 38 миллиардов кубов.

«Мы подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока (...) Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту», — заключил Миллер.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

При этом он добавил, что в дальнейшем Китай намерен увеличить объемы поставок российского газа по «Силе Сибири» после достижения проектной мощности трубопровода. Миллер не стал исключать возможности подобной договоренности между сторонами в обозримой перспективе.

Руководство «Газпрома» подписало контракт с китайской CNPC о дополнительных поставках российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» 19 октября. Согласно основным положениям соглашения, энергохолдинг обязался отправить КНР еще 600 миллионов кубов топлива до конца 2023 года. Как уточнял Миллер, это было обусловлено тем, что суточные заявки Китая оказались выше предусмотренных в действующем контракте объемов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Скажу на немецком, чтобы меня услышали». Путин осудил нападки властей ФРГ на Герхарда Шредера

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Херсонской области

      Сердце 70-летнего охранника не выдержало из-за секса с проституткой

      Мужчины перечислили забавные факты о своих пенисах

      Миллер раскрыл крайний срок начала поставок газа с Дальнего Востока в Китай

      Четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружили в российском городе

      Стало известно о повреждении припортовой инфраструктуры в Одесской области

      Автомобилистам разрешили устанавливать нестандартные номера

      Россиян предупредили о сильных снегопадах на этой неделе

      Эксперт оценил необходимость взятия зимней паузы в беговых тренировках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости