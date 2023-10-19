«Газпром» сообщил об отсутствии прогресса по «Силе Сибири-2»

«Газпром» сообщил о подписании дополнительного контракта по «Силе Сибири» в КНР

Главным результатом визита делегации в КНР пресс-служба «Газпрома» назвала подписание контракта о дополнительных поставках российского газа по газопроводу «Сила Сибири» до конца 2023 года с китайской CNPC. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале компании.

В нем говорится, что в ходе рабочей встречи председатели «Газпрома» и CNPC Алексей Миллер и Дай Хоулян обсудили широкий круг двухстороннего сотрудничества, однако никаких упоминаний о прогрессе в переговорах по «Силе Сибири-2» нет.

Миллер только проинформировал Дай Хоуляна о ходе проектных работ по проекту газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который должен стать частью перспективного маршрута. Реакция его собеседника в сообщении не приводится. Особое же внимание, отметили в пресс-службе, стороны уделили поставкам по «дальневосточному» маршруту мощностью 10 миллиардов кубометров, проектирование которого продолжается.

Из других достижений в «Газпроме» назвали подписание новой редакции Соглашения о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия взамен действовавшей с 2016 года.

Эксперты не исключали, что визит представительной российской делегации в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» сможет стать прорывом в вопросе газопровода. Эти ожидания подогрел и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который подтвердил, что строительство «Силы Сибири-2» будет стоять в повестке переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Однако по итогам встречи никаких комментариев от китайской стороны не последовало. Такая же ситуация сложилась по время мартовского визита Си Цзиньпина в Москву. Перед его началом Путин называл газопровод проектом века, но в совместном заявлении об итогах встречи говорится лишь об усилиях для продвижения проекта, а Си Цзиньпин в комментариях ни разу не упомянул маршрут.

Проектная мощность газопровода «Сила Сибири-2» составляет 50 миллиардов кубометров в год. С его помощью Россия намерена заместить выпавший после начала боевых действий на Украине западноевропейский рынок газа — в первую очередь, остановленный, а затем взорванный газопровод «Северный поток».

По оценке Миллера, уже в ближайшее время «Газпром» сможет поставлять в Китай столько газа, сколько ранее поставлял в Западную Европу. За счет чего будет достигнут такой прогресс, он не указал. В соответствии с планами в 2023 году прокачка по «Силе Сибири» составит 22 миллиарда кубометров. На запланированную полную мощность в 38 миллиардов компания хочет выйти не в 2024 году, как ожидалось, а в 2027-м.