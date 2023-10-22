В «Газпроме» назвали объем дополнительных поставок газа в Китай

В 2023 году «Газпром» дополнительно поставит в Китай 600 млн кубометров газа

По итогам 2023 года «Газпром» планирует дополнительно поставить в Китай 600 миллионов кубометров газа. Такой объем назвал глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Он объяснил, что суточные заявки выше, чем объемы, прописанные в контракте, поэтому Россия регулярно поставляет КНР больше топлива. При этом, несмотря на санкции и резкое снижение экспорта, в экономическом плане «Газпром» силен так же, как и прежде, подчеркнул Миллер.

На этой неделе компания подписала с китайской CNPC контракт о дополнительных поставках российского газа по газопроводу «Сила Сибири» до конца 2023 года. Российская сторона назвала это главным результатом визита делегации в КНР, однако не упомянула подробностей об ожидаемом прогрессе в переговорах по «Силе Сибири-2». При помощи газопровода Россия планирует заместить выпавший после начала военных действий на Украине западноевропейский рынок газа.

По оценке Миллера, уже в ближайшее время «Газпром» сможет поставлять в Китай столько газа, сколько ранее поставлял в Западную Европу (около 90 миллиардов кубометров в год). Однако за счет чего будет достигнут такой прогресс, он не указал. Тем временем в 2023 году прокачка по «Силе Сибири» должна достигнуть 22 миллиарда кубометров, а к 2027 году, позже, чем ожидали власти, дойдет до запланированной мощности в 38 миллиардов.