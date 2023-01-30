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23:10, 30 января 2023Экономика

Кабмин одобрил проект «дальневосточного» маршрута поставок газа из России в КНР

Правительство одобрило проект «дальневосточного» маршрута поставок газа из России в Китай

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

Россия и Китай подготовили проект соглашения по поставкам газа по «дальневосточному» маршруту, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что российский Кабмин одобрил представленный Минэнерго и согласованный с министерством иностранных дел и иными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения о сотрудничестве.

Предполагается, что поставки газа будут происходить по «дальневосточному» маршруту, включая трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского города Хулинь.

В июне 2022 года российская энергетическая компания «Газпром» подписала техническое соглашение с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по «дальневосточному» маршруту поставок российского газа в Китай.

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Марина Совина
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