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«Газпром» согласовал с Китаем «дальневосточный» маршрут поставок газа

«Газпром» и CNPC подписали техсоглашение по поставкам газа в Китай

Фото: Song Weixing / Getty Images

Российская энергетическая компания «Газпром» подписала техническое соглашение с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по «дальневосточному» маршруту поставок российского газа в Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале концерна.

Подписание документа состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в режиме видео-конференц-связи, свои подписи под соглашением поставили зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и вице-президент CNPC Хуан Юнчжан.

В документе прописаны основные технические параметры трансграничного участка газопровода, включая подводный переход через пограничную реку Уссури, а также физико-химические параметры газа, предназначенного для поставок.

В мае стало известно, что «Газпром» увеличил поставки газа в Китай. За первые четыре месяца 2022 года объем поставок вырос на 60 процентов относительно показателя за аналогичный период 2021 года.

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Варвара Кошечкина
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