«Газпром» увеличил поставки газа в Китай

За четыре месяца 2022 года «Газпром» на 60 процентов увеличил объем поставок газа в Китай

За первые четыре месяца 2022 года российская энергетическая компания «Газпром» увеличила поставки газа в Китай. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Объем поставок вырос на 60 процентов относительно показателя за аналогичный период 2021 года. «Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC», — заявили в компании.

Что касается экспорта в страны дальнего зарубежья, то он достиг 50,1 миллиарда кубических метров — показатель на 26,9 процента меньше, чем в 2021-м. «Газпром» также уточнил, что с января по апрель добыл 175,4 миллиарда кубических метров газа — на 2,5 процента меньше, чем год назад.

Ранее замглавы холдинга Виталий Маркелов заявил, что «Газпром» планирует добыть 494,4 миллиарда кубометров газа в этом году против 514,8 миллиарда в 2021-м. Снижение добычи составит четыре процента.