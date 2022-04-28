«Газпром» снизит добычу газа на четыре процента в этом году

«Газпром» планирует добыть 494,4 миллиарда кубометров газа в этом году против 514,8 миллиарда в 2021-м, заявил замглавы холдинга Виталий Маркелов, передает ТАСС.

Снижение добычи составит четыре процента. Планом по добыче углеводородов из ачимовских залежей на 2022 год предусмотрена добыча газа в объеме 23,7 миллиарда кубометров, газового конденсата — 9,5 миллиона тонн.

Заявки Европы на российский газ к 28 апреля выросли до 62,9 миллиона кубометров. Польша нарастила поставки из Германии. Реверсный поток по газопроводу Ямал — Европа увеличился до 1,3 миллиона кубометров в час. Ранее «Газпром» остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу.

«Газпром» по итогам прошлого года получил рекордные 2,684 триллиона рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 707 миллиардов рублей убытка за аналогичный период 2020 года. Выручка взлетела на 57,3 процента, достигнув 6,389 триллиона рублей.