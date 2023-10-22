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16:01, 22 октября 2023Экономика

Россия поставит одной европейской стране больше газа

Миллер: «Газпром» договорился с Венгрией о допобъемах газа осенью-зимой

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

Российская энергетическая компания «Газпром» договорилась поставить Венгрии дополнительные объемы газа в ближайший осенне-зимний период. Об этом глава компании Алексей Миллер рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Как утверждает Миллер, поставки будут происходить на постоянной основе. В этом году в дополнение к регулярным объемам «Газпром» уже экспортировал в европейскую страну 1,3 миллиарда кубометров.

Глава компании также заявил о дополнительных поставках газа в Китай в размере 600 миллионов кубометров по итогам текущего года. В настоящее время Россия пытается заместить выпавший после начала военных действий на Украине западноевропейский рынок газа.

Ранее в Венгрии обеспокоились тем, что Болгария установила акциз на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявили, что желание властей Болгарии заработать на транзите российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и «противоречит европейской солидарности».

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      Мария Грушко
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