Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:16, 20 ноября 2023Экономика

«Силе Сибири-2» нашли применение

«Силу Сибири-2» рассматривают для промышленной газификации Иркутской области

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Проект газопровода «Сила Сибири-2», судьба которого пока остается неизвестной, может быть использован для промышленной газификации Иркутской области. О таких перспективах в разговоре с ТАСС рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Местные власти ждут окончания строительства трубопровода и надеются, что рано или поздно единая транспортная магистраль соединит Дальний Восток, Сибирь и Урал. Губернатор отметил, что регион ведет соответствующие переговоры с «Газпромом». С появлением газопровода производство промышленных предприятий, которые в основном расположены на юге области, станет более технологичным, экономичным и экологичным, указал он.

Проектируемый магистральный газопровод будет располагаться между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Ежегодная проектная мощность «Силы Сибири-2» оценивается в 50 миллиардов кубометров. За счет нового трубопровода Россия рассчитывает заместить часть поставок газа в Западную Европу, которые практически остановились после введения санкций, а также из-за диверсий на участках трубопроводной сети «Северных потоков».

Материалы по теме:
Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?
Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?
23 октября 2023
Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?
Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?
23 октября 2023

Строительство трубопровода пока не началось. В марте проект стал одной из главных обсуждений во время переговоров российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер называл газопровод проектом века, но в совместном заявлении об итогах встречи говорилось лишь об усилиях для продвижения проекта, а Си Цзиньпин в комментариях ни разу не упомянул маршрут.

Как ожидали эксперты, визит представительной российской делегации в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» может продвинуть вопрос. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что строительство «Силы Сибири-2» будет стоять в повестке переговоров глав государств. Однако по итогам встречи никаких комментариев от китайской стороны не последовало.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Борьба против Ельцина, «рельсовые войны» и пожар в «Зимней вишне». Чем запомнился губернатор-тяжеловес Аман Тулеев?

      Названы победители пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

      Спящие россияне придавили новорожденную дочь

      Названа дата продажи AR-шлема Apple

      Потерявший семью в «Зимней вишне» россиянин отреагировал на смерть Тулеева

      Раскрыта причина нападения с топором российского школьника на сверстника

      Россиянам назвали способы справиться с тревогой

      Российским авиакомпаниям предложили начать полеты в одну из самых закрытых стран

      ФИФА и УЕФА обвинили в травмах игроков

      В ЦАХАЛ объяснили провал в отражении атаки ХАМАС сексизмом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости