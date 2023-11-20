«Силе Сибири-2» нашли применение

«Силу Сибири-2» рассматривают для промышленной газификации Иркутской области

Проект газопровода «Сила Сибири-2», судьба которого пока остается неизвестной, может быть использован для промышленной газификации Иркутской области. О таких перспективах в разговоре с ТАСС рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Местные власти ждут окончания строительства трубопровода и надеются, что рано или поздно единая транспортная магистраль соединит Дальний Восток, Сибирь и Урал. Губернатор отметил, что регион ведет соответствующие переговоры с «Газпромом». С появлением газопровода производство промышленных предприятий, которые в основном расположены на юге области, станет более технологичным, экономичным и экологичным, указал он.

Проектируемый магистральный газопровод будет располагаться между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Ежегодная проектная мощность «Силы Сибири-2» оценивается в 50 миллиардов кубометров. За счет нового трубопровода Россия рассчитывает заместить часть поставок газа в Западную Европу, которые практически остановились после введения санкций, а также из-за диверсий на участках трубопроводной сети «Северных потоков».

Строительство трубопровода пока не началось. В марте проект стал одной из главных обсуждений во время переговоров российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер называл газопровод проектом века, но в совместном заявлении об итогах встречи говорилось лишь об усилиях для продвижения проекта, а Си Цзиньпин в комментариях ни разу не упомянул маршрут.

Как ожидали эксперты, визит представительной российской делегации в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» может продвинуть вопрос. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что строительство «Силы Сибири-2» будет стоять в повестке переговоров глав государств. Однако по итогам встречи никаких комментариев от китайской стороны не последовало.