В России заявили о намерении завершить переговоры с Китаем по «Силе Сибири-2»

Новак: РФ и КНР намерены подписать контракт по «Силе Сибири-2» в ближайшее время

Россия и Китай намерены завершить переговоры по поводу дальнейших поставок природного газа по трубопроводу «Сила Сибири-2» и подписать контракт в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что ежегодная мощность трубопровода «Сила Сибири-2» составляет 50 миллиардов кубометров в год. Маршрут будет проходить через территорию Монголии. При этом энергетические переговоры двух стран не ограничиваются обсуждением этой темы. «Есть еще другие новые проекты», — заявил Новак, не став раскрывать, о каких конкретно проектах идет речь.

О скором завершении переговоров по «Силе Сибири-2» между «Газпромом» и китайской CNPC Новак заявлял еще декабре 2023 года. Тогда стороны, по его словам, находились на стадии согласования условий договора на поставки природного газа по этому маршруту.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, в свою очередь, также заявил об активных переговорах двух сторон по этому вопросу. «Газпром» и CNPC, как уточнил он, на тот момент активно обсуждали модель сотрудничества, технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири-2». Однако спустя пять месяцев стороны пока так и не объявили о подписании контракта.