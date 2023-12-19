В России рассказали о желании Китая договориться по «Силе Сибири-2»

Вице-премьер России Новак заявил о желании Китая договориться о «Силе Сибири-2»

Китайская сторона, как и российская, рассчитывает на скорейшее завершение переговоров о проекте газопровода «Сила Сибири-2». Об этом по итогам 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что в настоящее время продолжается согласование условий договора между «Газпромом» и китайской CNPC. Премьеры двух стран Ли Цян и Михаил Мишустин подчеркнули важность определенности с новым газопроводом.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй указал, что стороны активно обсуждают модель сотрудничества, технические и коммерческие вопросы по договору о строительстве «Силы Сибири-2». По его словам, Пекин последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта, что связано в том числе с намерением выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией в целом.

Россия считает строительство газопровода почти решенным делом, однако за последний год крупные китайские чиновники никак не упоминают проект. В частности, глава КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте этого года обошел вопрос стороной.

Та же ситуация сложилась во время визита президента России Владимира Путина в Китай в октябре этого года. Китайские участники переговоров по их итогам не упоминали «Силу Сибири-2».

В конце ноября South China Morning Post со ссылкой на источник сообщил, что Китай добивается больших скидок на российский газ, а также хочет, чтобы «Газпром» строил трубу за свой счет, в связи с чем стороны не могут прийти к компромиссу. При этом ранее эксперты отмечали, что для Китая «Сила Сибири-2» не является ключевым проектом.