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22:41, 21 марта 2023Мир

Путин заявил о согласовании параметров по газопроводу «Сила Сибири — 2»

Путин заявил о согласовании параметров по газовому проекту с Китаем «Сила Сибири — 2»
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на российско-китайских переговорах, заявил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе «Сила Сибири — 2» из России в Китай через Монголию согласованы. Об этом сообщает ТАСС.

«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод "Сила Сибири — 2" через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы», — отметил российский лидер, подчеркнув, что это «пятьдесят миллиардов метров кубических газа надежных стабильных поставок из России».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что к 2030 году объем поставок российского газа в Китай будет составлять не менее 98 миллиардов кубометров. Кроме того, к названным объемам прибавится 100 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ).

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Юлия Мискевич
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