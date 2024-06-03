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03:49, 3 июня 2024Мир

На Западе раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

FT: главными темами переговоров Путина и Си Цзиньпина стали банки, газ и Украина
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Rao Aimin / Globallookpress.com

Западное издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники раскрыло главные темы переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Китай с 16 по 17 мая.

Главы государств обсудили строительства газопровода «Сила Сибири-2», расширение присутствия китайских банков в России и возможное участие Пекина в конференции по Украине в Швейцарии.

Издание отмечает, что в последних двух вопросах, вероятно, произошли прорывы в переговорах. В том числе КНР отказалась от присутствия на швейцарском саммите, указав на бессмысленность обсуждений мирных инициатив в отсутствие Москвы.

Также источники заявили, что Китай вскоре может поручить одному или двум банкам сосредоточиться на сделках с Россией, несмотря на санкционное давление со стороны США.

Ранее журнал Spiked рассказал о том, что перспектива союза России и Китая повергла Запад в панику. В материале отмечалось, что встреча российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина вызвала у западных СМИ «невротический спазм».

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      Марина Совина
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