Перспективы поставок российского газа в Китай оценили

ИЭФ: экспорт российского газа в Китай может вырасти до 64 млрд кубометров в год

К 2030-му ежегодные законтрактованные объемы поставок российского газа в Китай могут вырасти до 64 миллиардов кубометров. Об этом сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

Как ожидают эксперты, подавляющую часть (89 процентов) от вышеуказанных объемов должны будут обеспечить трубопроводные поставки топлива. Речь идет в том числе о выходе на проектную мощность (38 миллиардов кубометров в год) «Силы Сибири» и «Дальневосточного маршрута» (10 миллиардов). Еще до 9 миллиардов, по прогнозам аналитиков, обеспечит своп через Казахстан.

В ИЭФ напомнили, что в настоящее время Китаем законтрактованы около 6 миллиардов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) из России. В среднесрочной перспективе эти объемы могут увеличиться. С учетом же роста экспорта российского СПГ с подсанкционного проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2» и перенаправления части поставок с европейского рынка на китайский суммарные объемы экспорта газа из РФ в КНР к 2030 году могут достичь отметки в 85 миллиардов кубометров.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что выход трубопровода «Сила Сибири» на проектную мощность ожидается в 2025 году. Что касается «Дальневосточного маршрута», то, как уточнял глава «Газпрома» Алексей Миллер, крайний срок начала поставок по нему — 2027 год. Выход этих проектов на проектную мощность, по словам Миллера, позволит России стать крупнейшим экспортером природного газа в КНР.

В то же время судьба главного совместного проекта «Газпрома» и китайского нефтегазового концерна CNPC — трубопровода «Сила Сибири-2» (СП-2) — по-прежнему остается туманной. Несмотря на неоднократные заверения представителей российской стороны в прогрессе по этому вопросу, РФ и КНР до сих пор не пришли к компромиссу по поводу коммерческих условий будущего контракта.

В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что переговоры «Газпрома» и CNPC по данной теме зашли в тупик на фоне стремления китайской стороны приобретать топливо по этому маршруту по внутрироссийским ценам. Кроме того, как утверждалось, Пекин не готов импортировать российский газ в таких больших объемах (проектная мощность СП-2 составляет 50 миллиардов кубометров в год).