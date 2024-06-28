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13:30, 28 июня 2024Экономика

России спрогнозировали статус главного поставщика газа в Китай

Глава «Газпрома» Миллер: Россия скоро станет крупнейшим поставщиком газа в Китай

Фото: Александр Жолобов / РИА Новости

С выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность Россия станет крупнейшим поставщиком природного газа в Китай. Статус ведущего экспортера этого вида топлива в КНР спрогнозировал РФ глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит Telegram-канал энергетического холдинга.

«Дальневосточный» маршрут подразумевает поставки российского топлива в Китай по трансграничному участку газопровода через реку Уссури (Усулицзян) в районе городов Дальнереченск (Приморский край) и Хулинь (провинция Хэйлунцзян). Ежегодная мощность проекта оценивается в 10 миллиардов кубометров газа.

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Миллер напомнил о планомерном увеличении поставок газа в Китай по трубопроводу «Силы Сибири». Так, в 2025 году ожидается, что объемы экспорта по этому направлению достигнут проектного «потолка» в 38 миллиардов кубометров. Таким образом, с выходом «дальневосточного» маршрута на полную загрузку суммарные поставки российского газа в КНР могут достигнуть 48 миллиардов кубометров. Это сделает Россию ведущим экспортером этого вида топлива в КНР, резюмировал Миллер.

Ранее в «Газпроме» сообщили о резком росте поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Только за апрель объемы экспорта по этому маршруту увеличились на 57,1 процента в годовом выражении. В свою очередь, с 1 января по 12 мая поставки топлива выросли на 37,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, заключили в энергохолдинге.

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