Поставки российского газа в Китай резко выросли

«Газпром»: поставки газа по «Силе Сибири» выросли на 37,4 % с начала года

С начала этого года (с 1 января по 12 мая) поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай резко выросли, увеличившись на 37,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

В энергетическом холдинге уточнили, что в апреле поставки по этому направлению выросли на 57,1 процента в годовом выражении. При этом раскрывать конкретные объемы прокачки топлива по «Силе Сибири» в компании не стали.

В «Газпроме» объяснили подобную динамику рядом факторов, включая предусмотренные в договоре с китайской CNPC условия по ежегодному наращиванию поставок, а также стабильное обеспечение прокачки топлива по трубопроводу с превышением контрактных обязательств.

Так, с начала 2024 года шесть раз был обновлен рекорд суточных поставок российского газа в Китай, уточнили в холдинге. Подобные факторы, по мнению «Газпрома», свидетельствуют о продолжающейся заинтересованности КНР в трубопроводном топливе из РФ.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на обзор аналитиков Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) сообщило, что ввести в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири-2» для наращивания поставок российского газа в Китай не удастся до 2033 года. Ежегодная проектная мощность трубопровода должна будет составить 50 миллиардов кубометров.