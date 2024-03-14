Назван ожидаемый срок начала работы «Силы Сибири-2»

ФСЭГ: поставки по газопроводу «Сила Сибири-2» начнутся в 2033 году

Газопровод «Сила Сибири-2» из России в Китай мощностью 50 миллиардов кубометров в год, как ожидается, заработает в 2033 году. Об этом говорится в обзоре мирового рынка газа до 2050 года от Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает РИА Новости.

В организацию входят 12 поставщиков газа на мировой рынок, в том числе Россия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Еще восемь стран присутствуют в заседаниях в качестве наблюдателей. Штаб-квартира ФСЭГ находится в Дохе. Такие крупные экспортеры, как США и Австралия, не участвуют в работе форума.

Названные ФСЭГ сроки поставок газа по новому газопроводу отличаются от тех, на которые рассчитывает Россия. В Москве полагают, что запустить маршрут удастся уже к 2030 году, хотя по состоянию на март 2024 года Китай не подтвердил свое согласие на строительство.

В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак указывал, что принципиальные договоренности с Пекином достигнуты, а «Газпром» и CNPC согласовывают коммерческие условия. Тем не менее китайская сторона за последний год ни разу не подтвердила интерес к проекту, а официальные лица игнорировали тему в ходе совместных форумов.

В свою очередь премьер-министр Монголии (газопровод должен пройти по территории страны) Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в конце января отмечал, что Китай и Россия все еще не могут прийти к взаимопониманию по поводу цен и условий поставок. Он усомнился, что строительство удастся начать в текущем году.