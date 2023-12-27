В России заявили о подготовке окончательного согласования «Силы Сибири-2»

Вице-премьер Новак рассказал о принципиальной договоренности по «Силе Сибири-2»

Принципиальная договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» существует, сейчас продолжается окончательное согласование экономических и коммерческих условий между «Газпромом» и китайской CNPC. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает ТАСС.

По его словам, определяются цена, условия поставок и оплаты. Одновременно ведутся проектно-изыскательные работы по прокладке участка потенциального газопровода по территории Монголии.

Возможные сроки подписания контракта Новак не назвал. Российская сторона неоднократно объявляла о практически полном завершении переговоров по второму газопроводу, однако Пекин исключил упоминание проекта из официальных заявлений.

Во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву в марте этого года тема «Силы Сибири-2» не звучала в заявлениях китайской стороны. Также в Пекине не комментировали идею газопровода в ходе посещения российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным столицы Китая в октябре.

В конце ноября китайская South China Morning Post со ссылкой на источник указала, что Пекин добивается увеличения скидок на российский газ и требует, чтобы «Газпром» строил трубу за свой счет. Из-за таких противоречий стороны не могут прийти к компромиссу, при этом, как отмечали эксперты, для Китая «Сила Сибири-2» перестал быть ключевым проектом.