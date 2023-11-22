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13:17, 22 ноября 2023Экономика

Вывод поставок по «Силе Сибири» на полную мощность снова перенесли

Вице-премьер Новак заявил о выходе «Силы Сибири» на полную мощность в 2025 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Газопровод «Сила Сибири» из России в Китай выйдет на полную мощность 38 миллиардов кубометров в год в 2025 году, этот год будет закончен с результатом 22 миллиарда. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

При запуске маршрута предполагалось, что вывод газопровода на проектную мощность случится в 2024 году. Позднее сроки были перенесены на 2027 год. Как и в случае с первым изменением, представители компании и чиновники не называли причины пересмотра планов.

Также Новак рассказал, что реализация дальневосточного маршрута позволит поставлять в Китай еще 10 миллиардов кубометров топлива. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал, что запустят это направление не позднее 2027 года.

Относительно перспективного газопровода «Сила Сибири-2», который должен пройти через территорию Монголии, вице-премьер новых сведений не привел, ограничившись сообщением, что маршрут прорабатывается с китайской стороной. Отдельно Новак упомянул, что поставки газа в Красноярский край могут начаться в 2028 году.

Соглашение о строительстве газопровода готовится несколько лет, однако в последний год китайская сторона перестала упоминать проект. В частности, ничего о его перспективах не было сказано в марте по итогам визита в Москву главы КНР Си Цзиньпина и в октябре во время поездки в Китай представительной российской делегации во главе с президентом страны Владимиром Путиным.

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      Платон Щукин
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