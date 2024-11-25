В бывшей республике СССР заинтересовались транзитом российского газа в Китай

Саткалиев: Астана заинтересована в поставках газа из РФ в Китай через Казахстан

Астана заинтересована в транзите российского газа в Китай. Об этом заявил министр энергетики бывшей республики СССР Алмасадам Саткалиев, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Казахстана, республика готова предоставить территорию для строительства газопровода в случае положительного решения Москвы и Пекина.

«Данный проект относится к компетенции двух государств — России и КНР, которые должны определить для себя базовые параметры для начала реализации проекта. Казахстан, безусловно, заинтересован в реализации данного проекта», — пояснил он.

По словам Саткалиева, решение предоставить территорию для прокачки российского топлива будет приниматься исходя из необходимости поставки до 10 миллиардов кубометров по согласованной цене на внутренний рынок страны.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай рассматривают возможность поставок газа по новому маршруту через территорию Казахстана. Его пропускная способность может составить до 35 миллиардов кубометров топлива в год, сопоставимо с максимальными параметрами трубопровода «Сила Сибири» (38 миллиардов кубометров), являющегося единственным на сегодня действующим маршрутом для поставок российского газа в Китай.

