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19:26, 15 ноября 2024Экономика

Новак заявил о проработке нового маршрута поставок газа в Китай

Новак: Россия и Китай рассматривают новый газовый маршрут через Казахстан
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В настоящее время Россия и Китай рассматривают возможность поставок газа по новому маршруту через территорию Казахстана. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Пропускная способность нового маршрута может составить до 35 миллиардов кубометров топлива в год, отметил Новак. Таким образом, его мощность будет сопоставима с максимальными параметрами трубопровода «Сила Сибири» (38 миллиардов кубометров), являющегося единственным на сегодня действующим маршрутом для поставок российского газа в Китай.

Однако окончательного решения по новому маршруту стороны пока не приняли, добавил вице-премьер. «Потенциально рассматриваем сейчас с китайскими друзьями новый маршрут через Казахстан», — резюмировал Новак в ходе выступления на международном форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

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Китай стал главным покупателем российского природного газа на фоне резкого сокращения поставок топлива из РФ на европейский энергетический рынок после начала боевых действий на Украине в конце февраля 2022 года. По итогам 2023-го экспорт по «Силе Сибири» в КНР составил 22,7 миллиарда кубометров. В 2024-м, по оценке аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА), суммарные объемы поставок по этому направлению могут превысить отметку в 30 миллиардов. С выходом же «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность Россия сможет отправлять в КНР ежегодно порядка 48 миллиардов кубометров, утверждал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Однако даже эти объемы сильно недотянут до прежних объемов поставок российского топлива в ЕС. До ввода масштабных санкций, в 2021 году, экспорт газа из РФ в этом направлении оценивался в 155 миллиардов кубометров. Проблему ранее признал и сам Новак. Он заявил, что за последние несколько лет России удалось перенаправить только 30-40 процентов газа с европейского энергорынка на другие.

Частично выправить ситуацию мог бы ввод в эксплуатацию трубопровода «Сила Сибири-2», ежегодная пропускная способность которого оценивается в 50 миллиардов кубометров. Однако перспективы главного совместного энергопроекта РФ и КНР продолжают оставаться туманными. Как утверждала газета Financial Times (FT), переговоры по этому вопросу зашли в тупик на фоне нежелания китайского концерна CNPC приобретать у «Газпрома» столь большие объемы топлива и требования приобретать его по внутрироссийским ценам.

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