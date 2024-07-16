Россия резко нарастила поставки газа в Китай

МЭА: поставки газа по «Силе Сибири» в Китай выросли на 35 % в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли примерно на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Уточняется, что на фоне подобной динамики поставки российского топлива по этому трубопроводу в КНР могут превысить 30 миллиардов кубометров. Максимальная ежегодная мощность «Силы Сибири» оценивается в 38 миллиардов.

Ранее глава российского энергохолдинга «Газпром» Алексей Миллер спрогнозировал РФ статус главного поставщика газа в Китай. По его словам, это станет возможно с выходом «Силы Сибири» и «дальневосточного» маршрута на полную мощность.

При таком раскладе Россия сможет поставлять в КНР порядка 48 миллиардов кубометров топлива в год без учета экспорта по «Силе Сибири-2». Окончательные условия по стоимости и объемам прокачки газа по последнему маршруту до сих пор не определены. В переговорах по этим вопросам принимают участие представители «Газпрома» и китайского энергоконцерна CNPC.

Что касается «Силы Сибири», то только за апрель 2024 года объемы поставок российского газа в Китай по этому маршруту увеличились на 57,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В свою очередь, суммарные объемы экспорта в период с 1 января по 12 мая выросли на 37,4 процента, утверждали в «Газпроме».