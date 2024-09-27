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08:27, 27 сентября 2024Экономика

В России заявили о резком изменении географии поставок газа

Вице-премьер Новак: РФ перенаправила 30-40 % поставок газа из ЕС на другие рынки

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

За последние несколько лет российские экспортеры сумели перенаправить порядка 30-40 процентов поставок газа из Европы на другие рынки. О резком изменении географии поставок этого вида топлива заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит «Коммерсантъ».

При этом, в какие именно страны теперь направляется значительная часть экспортных поставок российского газа, он уточнять не стал. Новак также добавил, что выпавшие объемы топлива к настоящему времени удалось компенсировать «не в полной мере». «Не в полном объеме, но частично эти объемы уже компенсированы», — резюмировал вице-премьер.

Он пояснил, что за последнее время значительно увеличились поставки российского газа в страны Глобального Юга. Кроме того, в следующем году запланирован вывод трубопровода «Сила Сибири» на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров. По этому направлению осуществляются поставки топлива из России в Китай.

Ранее Новак спрогнозировал резкий рост мирового спроса на газ к 2050 году. Согласно его ожиданиям, в ближайшие 26 лет глобальный интерес к этому виду топлива увеличится в общей сложности примерно на 35 процентов к нынешнему уровню. Что касается нефти, мировой спрос на сырье в этот период будет ежегодно прирастать на 1-2 процента и к 2050-му достигнет отметки в 120 миллионов баррелей в сутки.

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      Анатолий Акулов
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