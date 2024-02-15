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16:28, 15 февраля 2024Экономика

Перспективы мирового спроса на нефть оценили

МЭА: мировой спрос на нефть достигнет 102,98 млн баррелей в сутки в 2024 году

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

По итогам 2024 года мировой спрос на нефть вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, но окажется гораздо менее значительным в сравнении со средним приростом в 2023-м. О таких перспективах сообщает «Прайм» со ссылкой на оценку аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в 2023 году прирост спроса оценивался в 2,3 миллиона баррелей в сутки. Ожидается, что в этом году мировой спрос на нефть достигнет отметки в 102,98 миллиона баррелей в день, хотя в январе прогнозировался на уровне почти в 102,96 миллиона баррелей.

Основными драйверами роста глобального спроса на нефть, как утверждают в МЭА, выступят страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). При этом в 2024 году разница будет менее выраженной, чем в 2023-м. В то же время в агентстве заявили, что рост цен на нефть может подорвать глобальный экономический рост в этом году.

Ранее в МЭА сообщили о снижении добычи нефти в России. По итогам января среднесуточный показатель сократился на 40 тысяч баррелей в сравнении с декабрем и опустилась до уровня в 9,44 миллиона баррелей.

Суммарные объемы вывоза нефти и нефтепродуктов из РФ в январе почти не изменились и составили порядка 7,7 миллиона баррелей в день. Несмотря на это, отечественным экспортерам удалось нарастить выручку на 1,4 процента, до 15,7 миллиарда долларов.

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      Анатолий Акулов
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