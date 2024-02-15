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13:12, 15 февраля 2024Экономика

В России снизилась добыча нефти

МЭА: среднесуточная добыча нефти в России снизилась на 40 тыс. баррелей в январе

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам января 2024 года среднесуточная добыча нефти в России снизилась на 40 тысяч баррелей в сравнении с декабрем и опустилась до уровня в 9,44 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчет аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

Для сравнения, в декабре показатель находился на уровне в 9,48 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре — на отметке в 9,5 миллиона баррелей. Таким образом, добыча нефти в России снижается второй месяц подряд, следует из статистических данных агентства.

В свою очередь, добыча жидких углеводородов в России по итогам января составила 10,87 миллиона баррелей в сутки. В декабре показатель находился на отметке в 10,92 миллиона баррелей. Среднегодовой объемы добычи в стране упал на 130 тысяч баррелей в день и составил 10,96 миллиона баррелей. Согласно прогнозам МЭА, тенденция сохранится и в этом году. Ожидается, что по итогам 12 месяцев среднесуточная добыча жидких углеводородов снизится на 120 тысяч баррелей, до 10,84 миллиона.

Ранее в МЭА сообщили о наращивании доходов российских экспортеров нефти и нефтепродуктов. По итогам января коммерческая выручка от продажи этой продукции увеличилась на 1,4 процента и достигла уровня в 15,7 миллиарда долларов. При этом объемы экспорта практически не изменились по сравнению с предыдущим месяцем и составили порядка 7,7 миллиона баррелей в сутки.

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      Анатолий Акулов
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