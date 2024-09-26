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16:19, 26 сентября 2024Экономика

Мировому спросу на газ спрогнозировали резкий рост

Вице-премьер Новак: мировой спрос на газ вырастет примерно на 35 % к 2050 году

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

К 2050 году мировой спрос на газ вырастет примерно на 35 процентов к нынешнему уровню. Такой прогноз дал вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Он считает, что глобальное потребление газа будет стабильно расти в ближайшие 26 лет. Значительного спада в долгосрочной перспективе не предвидится, прогнозирует Новак. Темпы роста спроса на газ будут заметно выше в сравнении с динамикой увеличения мирового потребления нефти.

Что касается нефти, то ежегодный рост глобального спроса на этот вид сырья до 2050-го, согласно прогнозу Новака, составит 1-2 процента. В физическом выражении речь идет об увеличении примерно на 20 миллионов баррелей в сутки к нынешнему уровню в 102 миллиона. «Мы выйдем на уровень 120 миллионов по нефти», — резюмировал Новак.

Ранее первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что к 2050-му страна будут нацелена на ежегодную добычу 540 миллионов тонн нефти. Эта планка, по его словам, входит в базовый сценарий с учетом рыночных потребностей и добровольных сокращений в рамках сделки ОПЕК+. Сорокин также подчеркнул, что Россия не собирается «наводнить» глобальный рынок сырьем.

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