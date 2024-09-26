В России раскрыли долгосрочные планы по добыче нефти

Замглавы Минэнерго Сорокин: РФ нацелена на ежегодную добычу 540 млн тонн нефти

Россия нацелена на ежегодную добычу нефти на уровне 540 миллионов тонн в период до 2050 года. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что речь идет о базовом долгосрочном сценарии по добыче нефти в России с учетом рыночных потребностей и добровольных сокращений в рамках сделки ОПЕК+. На этом фоне Сорокин отметил, что у РФ нет цели «наводнить» глобальный рынок сырьем.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по итогам 2023 года суммарные объемы добычи нефти в стране составили порядка 527 миллионов тонн. В 2022-м показатель находился на отметке в 535 миллионов. Таким образом, за год добыча нефти в России просела примерно на 8 миллионов тонн.

В первой половине августа газета «Ведомости» сообщила, что по итогам первой половины 2024 года ввод новых нефтяных скважин в России сократился на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. За это время в стране ввели в эксплуатацию в общей сложности 3657 нефтяных скважин. При этом объемы бурения в целом снизились незначительно по сравнению с прошлым годом, а план по нему в январе-июне даже удалось перевыполнить на три процента.