У России появился серьезный газовый конкурент в борьбе за рынок Китая

РИА Новости: Казахстан хочет построить новый газопровод для экспорта в КНР

В среднесрочной перспективе Казахстан намерен существенно расширить свои экспортные возможности для поставок трубопроводного газа иностранным покупателям, в первую очередь в Китай. О появлении у России серьезного конкурента в борьба за энергетический рынок КНР сообщает РИА Новости.

Чтобы значительно увеличить экспорт природного газа, Казахстан хочет построить новый трубопровод параллельно с уже действующим Бейнеу — Бозой — Шымкент. Стоимость масштабного проекта оценивается в 3-6 миллионов долларов. К этому проекту привлекли инвесторов из Катара, а окончательное решение по нему, как отмечается, будет принято до конца 2024 года. Сроки строительства новой магистрали должны составить не менее двух лет, а добыча увеличится на 3,5-5 миллиардов кубометров.

Казахстан уже имеет долгосрочное соглашение с Китаем на поставки природного газа, объем сделки составляет 10 миллиардов кубометров в год. Однако реальные объемы поставок в КНР оставляют желать лучшего на фоне нехватки топлива для внутреннего потребления в центральноазиатской стране и составляют 5,8 миллиарда. Тем не менее Казахстан видит хорошие перспективы для расширения своего присутствия на энергорынке КНР. Этому способствует в том числе прогнозы роста спроса на газ в Китае на 45 процентов к 2030 году, отмечается в материале.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Чередниченко также видит высокий потенциал поставок топлива из Казахстана в КНР вопреки рискам снижения темпов экономического роста азиатской страны. «Казахстан планирует откусить большой кусок этого (китайского — прим. «Ленты.ру») увеличивающегося пирога», — резюмировал эксперт. Чередниченко заявил, что вложенные в проект новой магистрали инвестиции очень велики. В случае договоренностей с Китаем у этого энергопроекта появятся солидные перспективы, заключил аналитик.

В настоящее время главным поставщиком природного газа в Китай является Россия. Экспорт осуществляется по трубопроводу «Сила Сибири», ежегодная пропускная способность которого оценивается в 38 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что выход на проектную мощность этого маршрута запланирован на 2025 год. Дополнительные 10 миллиардов кубометров может обеспечить «Дальневосточный маршрут». Крайний срок начала поставок по этому направлению, как утверждал глава «Газпрома» Алексей Миллер, — 2027 год.

В то же время судьба главного совместного энергопроекта монополиста и китайского концерна CNPC — трубопровод «Сила Сибири-2» мощностью 50 миллиардов кубометров в год — по-прежнему остается туманной. Переговоры по коммерческим условиям соглашения, как отмечала газета Financial Times, зашли в тупик на фоне нежелания КНР приобретать столь большие объемы топлива из РФ и стремления получать газ по внутрироссийским ценам.