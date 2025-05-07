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14:51, 7 мая 2025Мир

Президент Венесуэлы прибыл на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Николас Мадуро (слева)

Николас Мадуро (слева). Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время начавшихся переговоров Путин подчеркнул, что российская сторона удовлетворена развитием контактов с Венесуэлой. Предполагается, что после встречи с Путиным стороны подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

Глава латиноамериканского государства прибыл в Москву 7 мая, чтобы принять участие в празднованиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих.

Также ранее сообщалось, что Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси. До этого помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что празднования посетят 29 иностранных лидеров.

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