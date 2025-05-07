Президент Венесуэлы прибыл на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время начавшихся переговоров Путин подчеркнул, что российская сторона удовлетворена развитием контактов с Венесуэлой. Предполагается, что после встречи с Путиным стороны подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

Глава латиноамериканского государства прибыл в Москву 7 мая, чтобы принять участие в празднованиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих.

Также ранее сообщалось, что Россия направила приглашение на парад Победы послу США в Москве Линн Трейси. До этого помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что празднования посетят 29 иностранных лидеров.