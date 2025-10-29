Раскрыт «изощренный план» США по Венесуэле

CNN: США готовят изощренный план по Венесуэле

Власти США готовят изощренный план по свержению власти в Венесуэле, увеличивая концентрацию американских войск у берегов страны. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает телеканал CNN.

«Это не сила, способная вторгнуться в страну, но потенциально она может быть способна осуществить весьма изощренную передачу полномочий высшего руководства страны», — поделился американский дипломат, проработавший в Венесуэле с 2018 по 2023 годы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя скопление американских войск у берегов Венесуэлы, призвал США решать проблемы в рамках международного права.

23 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал наземные военные операции в Венесуэле.