Трамп пообещал проведение наземных операций в Венесуэле

Трамп: США вскоре перейдут к проведению наземных операций в Венесуэле

Американский президент Дональд Трамп пообещал, что США вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле. Трансляцию ведет телеканал C-Span.

«Картели объявили нам войну, но теперь мы объявляем им войну», — подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что Конгресс не будет против действий на суше в Венесуэле.

Трамп также опроверг сообщения СМИ об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках B-1, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что администрация главы США дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. Как отмечается, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.