23:14, 23 октября 2025Мир

Трамп опроверг сообщения об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках

Трамп опроверг сообщения об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ об отправленных к границе с Венесуэлой бомбардировщиках B-1, подчеркнув, что эта информация не соответствует действительности. Трансляцию ведет телеканал C-Span.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что США недовольны Венесуэлой по многим причинам. Он обвинил Каракас в отправке на американскую территорию наркотиков и незаконных мигрантов.

Ранее сообщалось, что у границы Венесуэлы заметили специальный самолет Lockheed WC-130J Военно-воздушных сил (ВВС) США. Кроме того, самолет воздушного центра боевого управления Bombardier E-11A ВВС США движется в направлении Венесуэлы, а с базы морской пехоты США в Пуэрто-Рико зафиксирован взлет нескольких десантных конвертопланов MV-22 Osprey.

