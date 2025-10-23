Зафиксированы признаки подготовки США к удару по Венесуэле

У берегов Венесуэлы заметили военную авиацию США

У границы Венесуэлы заметили специальный самолет Lockheed WC-130J Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Воздушное судно проводит разведку метеорологической обстановки в латиноамериканской республике. «Предвестник появления боевой авиации», — поясняют авторы канала.

Кроме того, самолет воздушного центра боевого управления Bombardier E-11A ВВС США движется в направлении Венесуэлы, а с базы морской пехоты США в Пуэрто-Рико зафиксирован взлет нескольких десантных конвертопланов MV-22 Osprey.

Ранее стало известно, что администрация главы США Дональда Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. Как отмечается, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции.