В США сообщили о разрешении Трампа ЦРУ на операцию по свержению Мадуро

NYT: Администрация Трампа дала ЦРУ разрешение на операцию по свержению Мадуро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Администрация главы США Дональда Трампа дала ЦРУ разрешение на проведение тайной операции в Венесуэле по свержению президента Николаса Мадуро. С таким утверждением выступает газета The New York Times.

Как пишут журналисты, тайная операция является так называемым «последним шагом США» в отношении Венесуэлы. Конечная цель Вашингтона — это отстранение Мадуро от власти.

«Новые полномочия позволят ЦРУ осуществлять операции в Венесуэле и провести ряд рейдов в Карибском бассейне», — указано в статье.

Как отмечается, ЦРУ сможет проводить акции как в одностороннем порядке, так и в рамках более крупной военной операции. При этом издание подчеркивает, что официальной подтвержденной информации о том, действительно ли ЦРУ планирует операции в Венесуэле на данный момент нет.

Ранее американские СМИ написали, что Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой. И это открыло путь для потенциальной эскалации военных действий против наркоторговцев и правительства президента Николаса Мадуро.

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что нельзя исключать намерение Штатов начать боевые действия на территории Венесуэлы.

