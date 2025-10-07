Трампа уличили в намеренном отказе достичь соглашения с Венесуэлой

NYT: Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой ради эскалации

Президент США Дональд Трамп отказался от попыток достичь дипломатического соглашения с Венесуэлой, что открыло путь для потенциальной эскалации военных действий против наркоторговцев и правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американские официальные лица.

Как отмечает издание, специальный посланник президента и исполнительный директор Центра Кеннеди Ричард Гренелл вел переговоры с Мадуро и другими высокопоставленными чиновниками Венесуэлы. Однако во время встречи с высокопоставленными военными 2 октября Трамп позвонил Гренеллу и потребовал прекратить все дипломатические контакты, включая переговоры с Мадуро.

По данным источников, глава Белого дома был разочарован нежеланием Мадуро выполнить требования США о добровольном отказе от власти, а также продолжающимися заявлениями венесуэльских чиновников о своей непричастности к наркоторговле.

Американские официальные лица заявили, что администрация Трампа разработала несколько военных планов эскалации. Эти операции могут также включать планы по отстранению Мадуро от власти.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что нельзя исключать намерение США начать боевые действия на территории Венесуэлы. Он отметил, американской целью станет свержение Мадуро, путем выставления ему ультиматума.

