Вероятность военного вторжения США в Венесуэлу оценили

Политолог Дудаков: Начало боевых действий США в Венесуэле исключать нельзя

Нельзя исключать намерение США начать боевые действия на территории Венесуэлы, чтобы свергнуть действующего президента Николаса Мадуро, выставив ему ультиматум, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что подобные действия могут привести к резкому росту цен на нефть.

«Как мы видим, действительно, американское военное присутствие в Карибском море увеличивается, расширяется. На текущий момент там уже вооруженных сил больше, чем было бы необходимо США, если бы они просто проводили контртеррористическую операцию против наркокартелей. И нельзя исключать того, что эти самые военные, морские пехотинцы и все остальные, тренируются для того, чтобы в дальнейшем попытаться устроить операцию по вторжению на территорию Венесуэлы», — сказал Дудаков.

По его мнению, многие ястребы в Вашингтоне уверены, что у них достаточно военных возможностей для того, чтобы захватить все основные порты и попытаться организовать операцию по смене режима в Венесуэле, выставив действующему президенту Николасу Мадуро ультиматум: если вы не уходите в отставку, то США будут и дальше оккупировать территорию и устраивать морскую военную блокаду.

Другое дело, что, конечно, есть очень много рисков у этой ситуации, потому что, с одной стороны, это может привести к колоссальному хаосу внутри Венесуэлы и превращению Венесуэлы в одно большое Гаити. Это может привести к перебоям с поставкой нефти на мировые рынки. Соответственно, цены на нефть взлетят, и взлетит стоимость топлива в США. Это, очевидно, ударит по рейтингам [президента США Дональда] Трампа Малек Дудаков политолог-американист

Он заключил, что венесуэльское общество может сплотиться вокруг своего флага и начать воевать против американцев. Многие представители венесуэльской оппозиции, которые недовольны властью Мадуро, тем не менее резко критикуют намерение США устроить вторжение, уточнил политолог.

«Если Трамп на это все-таки пойдет, то конечно, риски большие. Но главный лоббист всей этой операции – это госсекретарь Марко Рубио. Человек, который очень негативно относится к Кубе и к Венесуэле. (…) Я так понимаю, для него это больше идеологическая борьба, нежели чем какая-то там рационально-прагматическая», — считает Дудаков.

Ранее Washington Examiner сообщала о том, что США могут вторгнуться в Венесуэлу. Американские военные стратеги считают, что сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов в стране. В статье отмечалось, что контроль сил США над такими объектами позволит увеличить и поддерживать постоянное присутствие американской военной мощи в Венесуэле с обороняемых позиций. Кроме того, Пентагон особо не скрывает свою подготовку к этим операциям.

Ранее Трамп пришел к выводу, что Америка оказалась втянута в вооруженный конфликт с наркокартелями, которые его команда характеризует как террористические организации. Соответствующее уведомление было разослано в несколько комитетов Конгресса и получено журналистами.