Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:44, 3 октября 2025Мир

В США допустили вторжение в Венесуэлу

Washington Examiner: США могут вторгнуться в Венесуэлу
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

США могут вторгнуться в Венесуэлу, американские военные стратеги считают, что сил теперь достаточно для захвата и удержания ключевых стратегических объектов. Об этом сообщает Washington Examiner.

В статье отмечается, что контроль сил США над такими объектами позволит увеличить и поддерживать постоянное присутствие американской военной мощи в Венесуэле с обороняемых позиций. Кроме того, Пентагон особо не скрывает свою подготовку к этим операциям.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп санкционировал удары по судам, используемым для перевозки наркотиков из Венесуэлы, но наращивание сил США по всей стране значительно масштабнее, чем это необходимо для подобных операций.

Ранее Трамп пришел к выводу, что Америка оказалась втянута в вооруженный конфликт с наркокартелями, которые его команда характеризует как террористические организации. Соответствующее уведомление было разослано в несколько комитетов Конгресса и получено журналистами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

    BAE Systems и Forterra создадут автономный БТР

    Объем торговли России и одной страны БРИКС оценили

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    Власти Таиланда захотели проводить туристам стресс-тест перед въездом в страну

    На Солнце произошел мощный выброс плазмы в сторону Земли

    Меркель раскритиковала Макрона

    Знаменитый кинолог назвал лучшие породы собак для много работающих людей

    Российскую актрису-экстремистку объявили в международный розыск

    Участник Comedy Club назвал чушью высказывания двух иноагентов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости