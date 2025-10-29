Кремль отреагировал на скопление войск США около стратегического партнера России

Песков: Проблемы вокруг Венесуэлы следует решать в рамках международного права

США следует решать проблемы с Венесуэлой в рамках международного права. Так скопление американских войск у берегов страны прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб заявила, что президент США Дональд Трамп планирует войну в Венесуэле с целью свержения правительства Николаса Мадуро.

23 октября Трамп анонсировал наземные военные операции в Венесуэле.

27 октября российский лидер Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.