Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 29 октября 2025Мир

Кремль отреагировал на скопление войск США около стратегического партнера России

Песков: Проблемы вокруг Венесуэлы следует решать в рамках международного права
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

США следует решать проблемы с Венесуэлой в рамках международного права. Так скопление американских войск у берегов страны прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Венесуэла — это суверенное государство, и в любом случае мы исходим из того, что все, что происходит вокруг Венесуэлы, должно происходить в соответствии с духом и буквой международного права», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб заявила, что президент США Дональд Трамп планирует войну в Венесуэле с целью свержения правительства Николаса Мадуро.

23 октября Трамп анонсировал наземные военные операции в Венесуэле.

27 октября российский лидер Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

    Трамп признался в любви премьеру Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости